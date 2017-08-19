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Arsenal deplasmanda puan alamadı!

Kırmızı beyazlılar deplasmanda Stoke City'e boyun eğdi

DHA
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İngiltere Premier Lig ikinci hafta mücadelesinde Stoke City, Arsenal'i 1-0 mağlup etti.

Britannia Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan ev sahibi ekip, 47. dakikada Berahino'nun asistinde Jese ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde gol olmayınca, mücadele Stoke City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte, ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşan Stoke City, puanını 3'e yükseltirken, Arsenal 3 puanda kaldı.

Premier LeagueStoke CityArsenal
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