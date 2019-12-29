Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tarihte 180. mücadele

Arsenal Chelsea maçı ile İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liderlik yarışının 20 puan gerisinde kalan Chelsea ve kaybetmesi halinde düşme potasına giderek yaklaşacak olan Arsenal arasında oynanacak karşılaşma, dünya çapında canlı takip edilecek. Peki, Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 20. Hafta mücadelesinde Arsenal, Chelsea'yi ağırlayacak. 29 Aralık Pazar günü saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

Chelsea'yi konuk ettiği son üç Premier Lig maçının ikisini kazanan Arsenal (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında alabilmişti (5B 5M).

Arsenal ile oynadığı son Premier Lig maçını 2-0 kaybeden Chelsea, Ekim 2011'den bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor.

Arsenal, Chelsea'yi konuk ettiği son 15 Premier Lig maçında ilk golü attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi (11G 4B).

Chelsea'nin bu sezon Premier Lig'de oynadığı hiçbir deplasman maçı berabere bitmedi (6G 3B).

Pierre-Emerick Aubameyang'ın Premier Lig kariyerinde attığı 44 golün 28'ü pazar günü oynanan maçlarda geldi.