Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Arsenal Chelsea karşılaşması bu akşam nefes kesecek bir mücadeleye sahne olması bekleniyor. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın saat kaçta başlayacağı spor severler tarafından merak ediliyordu. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Arsenal Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Arsenal Chelsea maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak
Chelsea'nin son maçta çıktığı ilk 11 şöyle;
Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta, Cesc Fabregas, Daniel Drinkwater, N'Golo Kante, Eden Hazard, Victor Moses, Alvaro Morata
Arsenal'in son karşılaşmadaki 11'i;
David Ospina, Rob Holding, Shkodran Mustafi, Calum Chambers, Hector Bellerin, Jack Wilshere, Granit Xhaka, Ashley Maitland-Niles, Alexandre Lacazette, Alex Iwobi, Danny Welbeck