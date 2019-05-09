Arsenal, büyük avantajla İspanya'da! Rövanşın iddaa'da favorisi...
İngiltere'de 3-1 kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmak için büyük avantaj elde eden Arsenal, Mestalla'da Valencia'ye konuk oluyor. Rövanş öncesi takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
VALENCIA
- Denis Cheryshev ve Geoffrey Kondogbia sakat.
- Mestalla'da Eibar'a kaybedip şaşırttılar ama o kayıp öncesi iç sahada oynadıkları 8 maçın 7'sini kazanmışlardı.
- Gonçalo Guedes, Santi Mina ve Rodrigo Moreno takımın en büyük silahları...
- Danny Welbeck, Denis Suarez, Hector Bellerin ve Rob Holding diye uzayan sakatlık listesine Aaron Ramsey de eklendi.
- Son 5 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildiler, onda da Valencia'yı 3-1 yenip İspanya'ya avantajla geldiler...
- 3,10'dan açılan "Arsenal galibiyeti" iddaa oranı, Ramsey'nin sakatlığı sonrası 3,25'e yükseldi!
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- Bu kritik maça Misli.com üzerinden iddaa oynayan üyeler, ilk sıraya "2.5 ÜST" tercihini koymuş durumda. %23'lük kesim 1,35'lik iddaa oranıyla maçta en az 3 gol çıkmasına güveniyor.
- 1,70'den Valencia galibiyeti ve 1,30'dan KG VAR tercihleri de bu maçın özelinde en çok tercih edilen seçenekler arasında...
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Önceki hafta Eibar önünde içerde 1-0 kaybederek ara sıra sürpriz skorlara imza atsa da, Valencia sonradan açıldığı sezonu oldukça başarılı geçirdi. Huesca deplasmanında ise tek kelimeyle gövde gösterisi yaptılar ve 6-2 kazandılar. Şampiyonlar Ligi yarışı LaLiga'da heyecanla sürüyor ama kupada bu aşamaya gelmişken sonuna kadar gidip şampiyon olmak istiyorlar.
Arsenal ise lige iyice havlu attı. Son 4 lig maçında sadece 1 puan aldılar. Oyun kötü ve istikrarsız.Takımın ve Emery'nin tek tesellisi Avrupa Ligi olacak. Arsenal'in klasik eksiklerine Ramsey de eklendi. Ayrıca Ramsey son maçta Arsenal taraftarına da veda etti, takımdan ayrılıyor.
İlk maçtaki 3-1'lik skor şüphesiz Arsenal için önemli avantaj ama Valencia oyun ve istek olarak bu maça çok motive. Kulübün resmi internet sayfasındaki açıklamalar dahi finale odaklandıklarını net olarak gösteriyor.
Valencia kazanır ama tura yeter mi onu göreceğiz.
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