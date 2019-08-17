Arsenal - Burnley (Maç önü)
Premier Lig'de 2. haftanın açılış maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Burnley ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Takip sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Arsenal XI: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Monreal; Xhaka, Guendouzi, Ceballas, Mkhitaryan; Aubameyang, Lacazette
Burnley XI: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Gudmundsson, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes
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Arsenal'in üçüncü forması dikkat çekici! İzleyelim...
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