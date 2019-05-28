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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.05.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Arsenal bir ilkin peşinde

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Arsenal bir ilkin peşinde

Kupayı Galatasaray'a kaptırdığı 2000'den sonra bir kez daha finale yükselen Arsenal, ilk, 2013 şampiyonu Chelsea ise ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkacak

UEFA Kupası adıyla başlayan, 2010'dan beri de UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen turnuvayı, Arsenal ilk, Chelsea ise ikinci kez kazanmaya çalışacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor. Yarın Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2019 finali ise İngiliz kulüpleri Chelsea ile Arsenal'ı karşı karşıya getirecek. 2000 yılından sonra ikinci kez final oynayacak Arsenal, ilk, 2013 şampiyonu Chelsea ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

- Turnuvanın en başarılısı Sevilla

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu. Kupayı toplamda 5 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

5 kez: Sevilla (İspanya)
3: Juventus (İtalya), Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)
2: Borussia Mönchengladbach (Almanya), Tottenham (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)
1: Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen (Almanya), Bayern Münih (Almanya), CSKA Moskova (Rusya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Galatasaray (Türkiye), Ipswich Town (İngiltere), Napoli (İtalya), PSV Eindhoven (Hollanda), Schalke 04 (Almanya), Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Chelsea (İngiltere), Manchester United (İngiltere)

- Galatasaray tarihe geçti

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi. Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılar sonucu 4-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

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Arsenal bir ilkin peşinde

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