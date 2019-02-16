Arsenal, Basel'in Türk asıllı oyuncusu Eray Cömert'in peşinde!
İngiltere Premier Lig kulüplerinden Arsenal, gözünü İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Eray Cömert'e çevirdi...
İsviçre alt yaş kategorilerinde 29 defa milli formayı giyen Eray Cömert, Basel'in alt yapısında yetişti.
Lugano ve Sion kulüplerinde de geçmişte kiralık deneyimleri olan Eray, bu sezon Basel ile 23 maça çıktı. Omuz sakatlığı sebebiyle son 2 maçı kaçırsa da 98 doğumlu genç stoper Arsenal'in radarına girmiş durumda...
Daily Mail'in iddiasına göre Arsenal dışında Avrupa'nın birçok elit kulübü de Eray Cömert'i takip ediyor ve Londra ekibinin gözlemcileri sezon içerisinde birçok kez soluğu İsviçre'de alıp Eray'ı yerinde izledi.
Sözleşmesi 2019/20 sezonunun sonunda bitecek olan Eray'ın, Basel'den gelen sözleşme teklini reddettiği ve yaklaşık 5 milyon Euro civarında bir bedel talep eden Basel'in de genç stoperi 2019 yazında satabileceği belirtildi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle