Arsenal Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Arsenal Atletico Madrid maçı ile UEFA Avrupa Ligi Yarı Final mücadelesinde nefes kesen bir karşılaşma sahne alacak. İki takım yakın tarihte sadece bir hazırlık karşılaşmasında bir birlerine rakip olmuş ve bu mücadele de 2-1 Arsenal'in üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki bu akşam oynanacak Arsenal Atletico Madrid karşılaşması hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?
Arsenal Atletico Madrid maçı bu akşam saat 22:05'te başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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