Arsenal ağır yaralı

Swansea City ile Arsenal, ligin 25. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk golü Arsenal'den geldi. Mesut Özil'in muhteşem asistinde arka direkte bulunan Monreal topu ağlara göndererek 33. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Arsenal'in gol sevinci adeta kursağında kaldı. Golden 1 dakika sonra ev sahibi ekibinin golü geldi. Sam Clucas 34. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı.
İkinci yarıda ev sahibinin etkin bir futbolu vardı. Dakikalar 61'i gösterdiğinde Jordan Ayew attığı golle skoru 2-1'e taşıdı. 86. dakikada ilk golün sahibi Sam Clucas bir kez daha sahneye çıktı. Clucas farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Swansea City, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti.