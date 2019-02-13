Arsenal açıkladı! Mesut Özil yok...
Arsenal'de Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'ndeki BATE Borisov maçı kadrosuna alınmadı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında BATE Borisov'la karşı karşıya gelecek Arsenal'de kadro açıklandı.
Son haftalarda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle forma şansı bulmakta güçlük çeken Mesut Özil, BATE Borisov maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Türk asıllı Alman yıldızın son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları İngiliz basının tepkisini çekmiş ve Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.
Bu sezon Arsenal formasıyla toplam 18 maça çıkan Mesut, 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
İngiliz ekibinin maç kadrosunda şu isimler yer aldı:
Yorumları Göster
Yorumları Gizle