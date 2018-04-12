Arsenal, 4-1'in rövanşında Rusya'da! Orta sahada...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçını 4-1 kazanan Arsenal, Rusya'ya giderken önemli orta saha oyuncusunu evde bırakmak zorunda kaldı.
- Hastalığı sebebiyle Granit Xhaka deplasmana götürülmedi.
- İsviçreli ön libero bu sezon 40 resmi maçta süre aldı, 9 gole katkı yaptı. (3 gol - 6 asist)
- Dortmund'dan transfer edilen Pierre-Emerick Aubameyang ise kurallar gereği oynayamıyor.
- Tecrübeli çalıştırıcı Arsene Wenger; "Barcelona'nın eleniş şekli bize mesaj oldu. Rövanş maçını ciddiye alıyoruz." açıklamasını yaptı.
- Sağ bek Kirill Nababkin'in cezası bitti, kadroda.
- CSKA Moskova, İngiliz takımlarına karşı çıktığı 20 Avrupa maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (12 mağlubiyet)
- Teknik direktör Viktor Goncharenko; "Arsenal'in hücumu seven yapısı savunmalarında boşluk vermelerine sebep olacaktır. Bu boşlukları iyi değerlendirmeliyiz." açıklamasını yaptı.
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