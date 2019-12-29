Arsenal 1-2 Chelsea
Chelsea, 1-0 geriye düştüğü maçta Arsenal'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'de 20. hafta maçında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Londra derbisinde Aubameyang'ın 13. dakikada attığı golle öne geçen Arsenal, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Chelsea, 83. dakikada Jorginho ile skoru eşitledi. Son sözü 87. dakikada Abraham söyledi ve Chelsea, Arsenal'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
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