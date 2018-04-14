Arouna Kone'nin bacaÄŸÄ± herkesi korkuttu...
Sivasspor-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Arouna Kone'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k sonrasÄ±nda bacaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ÅŸoke etti.
SÃ¼per Lig'de Sivasspor ile FenerbahÃ§e 29. haftada kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Son haftalara girilirken, FenerbahÃ§e sahadan 3 puanla ayrÄ±lmasÄ±nÄ± bildi. Bu maÃ§ta ise korkunÃ§ bir sakatlÄ±k yaÅŸandÄ±.Â
FildiÅŸili futbolcu Roman Neustadter'in mÃ¼dahalesi sonrasÄ±nda yerden kalkamadÄ±. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi oyuncunun bacaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken ekrana gelen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ futbolseverleri korkuttu.
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