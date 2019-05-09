Arnold şah, Barça mat

Liverpool, 3-0’ın rövanşında Barcelona’yı 4-0 yenip Şampiyonlar Ligi finaline çıkarak bir mucizeye daha imza atarken, bunun en büyük mimarı satranç düşkünü Arnold oldu. Korneri kullanmaktan vazgeçmiş gibi yapıp, aniden dönerek asist yapan genç yıldız, maça damga vurdu.

2005’te İstanbul’da 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3’e getirerek önce uzatmaya götüren, sonra da penaltılarda Milan’ı devirip Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Liverpool, bir mucizeye daha imza attı. Liverpool, önceki akşam ilk maçta 3-0 yenildiği Barcelona’yı rövanşta 4-0 ile hezimete uğratıp finale çıktı. Turu getiren gol ‘entelektüel zekâ’ ürünü olarak isimlendirildi. Satranca olan ilgisiyle bilinen ve geçen yılın ekiminde Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen ile karşılaşan Trent Alexander-Arnold’un zekâ kokan köşe vuruşu sonunda Liverpool, finali getiren golü buldu.

BARCELONA’YI ADETA UYUTTU

79. dakikadaki gol şöyle gelişti: Köşe gönderine giden Alexander-Arnold, Shaqiri’nin geldiğini görünce korneri kullanmaktan vazgeçer gibi yaptı. Ancak, Origi’nin uygun pozisyonda olduğunu görünce ani bir dönüşle köşeye dönüp atışı kullandı. Barcelona savunması adeta ayakta uyuyunca Origi, golü attı. Jurgen Klopp’un bile “Golü kimin attığını görmedim. O an yardımcılarımla neler yapabiliriz diye konuşuyorduk” dediği pozisyonda Arnold, adeta Barcelona’ya “Şah ve mat” dedi ve Klopp’un bir şey yapmasına mahal vermedi.

TELEFON YOKSA SATRANÇ VAR

Liverpool altyapısından yetişen 20 yaşındaki Trent-Alexander Arnold, geçen yılın ekim ayında Oslo’da Dünya Satranç Şampiyonu Magnus Carlsen’in karşısına çıktı ve 17 hamlede maçı kaybetti. Dünyaca ünlü işinsanı Bill Gates ise 9. hamlede kaybetmişti. Arnold, telefon götürmelerinin yasak olduğu deplasman yolculuklarını takım arkadaşı Ben Woodburn ile satranç oynayarak değerlendiriyor. İlkokuldan bu yana babasının teşvikiyle satranca başlatığını ve kardeşleriyle hep oynadığını anlatan Arnold, “Arkadaşlarım beni çok övünce eğlenmek adına da Magnus’a karşı oynmayı kabul ettim” diyor.

CARLSEN’E 17 HAMLE DAYANDI

Çocukluğundan beri satranç oynayan Alexander Arnold, geçen yıl Oslo’da Dünya Satranç Şampiyonu Magnus

Carlsen ile karşı karşıya geldi ve 17. hamlede yenildi.

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