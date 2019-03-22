Arnavutluk Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de ilk maç!

Milli maç için geri sayım başladı. Arnavutluk karşısında EURO 2020'nin ilk mücadelesini verecek olan Türkiye, deplasmanda galibiyete odaklanacak. Yunus Mallı, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Cenk Tosun gibi isimlerin forvet hattında görevlendirilmek için bekleyeceği Arnavutluk Türkiye milli maçı, EURO 2020 H Grubu'nda sıralamaya ilk şeklini verecek. Peki, Arnavutluk Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

ARNAVUTLUK TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 H Grubu ilk maçında Türkiye, Arnavutluk deplasmanda karşılaşacak. 22 Mart Cuma günü saat 22.45'te oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetecek.

ŞENOL GÜNEŞ: "KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. O yüzden o rakip, bu rakip diye bakmayacağız. Bu maça da Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız." dedi.



İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi. Arnavutluk'u yakından tanıdıklarını onların da kendilerini tanıdığını aktaran Güneş, rakiplerinin kadrosunda İtalya, Yunanistan ve İsviçre liginde oynayan futbolcular bulunduğunu hatırlattı.



Zor bir rakiple oynayacaklarını kaydeden Güneş, "Biz de iyi takımız. Güzel maç olmasını bekliyorum, kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Arnavutluk'un bütün maçlarının analizlerini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Güneş, rakiplerinin defans ve ileride yetenekli ve tecrübeli oyunculara sahip olduğunu söyledi.



Milli takımın ortak değer olduğunu söyleyen Güneş, heyecanının aynı ilk günkü gibi olduğunu belirtti.



Grubun favorisi olarak gösterilen Fransa’ya karşı düşünceleri hakkında soru üzerine Güneş şu ifadeleri kullandı:



"Biz önce kendimizi iyi görüyoruz. Hepsinden 3'er puan almak istiyoruz. Rakiplerin gücünü veya güçsüzlüğünü ortaya koyan değerler var. O bizi ilgilendirmez. Sadece cuma akşamı maçı kazanmak için oynayacağız. İşin kolay olmadığını biliyoruz, rakibimize saygı gösteriyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Ancak bizim kazanmaya da ihtiyacımız var. "



Milli takımda genç oyuncuların bulunduğunu, hangi oyuncularla başlayacağına cuma günü karar vereceğini anlatan Güneş, "Ama çıkan her oyuncunun milli takıma hazır olduğunu düşünüyorum. Oyun formatı olarak maç içinde yine değişiklik yapabiliriz Ama başlangıç olarak en iyi silahları kullanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



EMRE BELÖZOĞLU: "TEK BİR HEDEF İÇİN VARIZ, O DA 3 PUANLA AYRILMAK"



Emre Belözoğlu da, milli takıma kendisini çağırdığı için teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür etti.



Göğsünde şanlı bayrağı taşıdığı sürece hiç bir zaman heyecanının bitmeyeceğini dikkati çeken Belözoğlu, "Cuma akşamı bir gün futbolu bıraktıktan sonra, 50 yaşına da geldiğimde evimde otururken beni milli takıma çağırsalar aynı heyecanla gelirim. Milli takımın var olduğu her yerde var olmak benim için büyük bir şereftir. Bu konsantrasyonu Türk vatandaşı olarak hiç bir zaman kaybetmedim." ifadelerini kullandı.



Milli takımda olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Belözoğlu, iyi rakiplere karşı oynayacaklarının farkında olduklarını, takımda hem genç hem de tecrübeli oyuncular bulunduğunu söyledi.



Sahaya kim çıkarsa çıksın ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydeden Belözoğlu, "Hazır durumdayız. Kim oynarsa oynasın, hepimiz burada tek bir hedef için varız. O da Cuma akşamı inşallah 3 puanla ayrılmak." diye konuştu.

ARNAVUTLUK TEKNİK ADAMI PANUCCİ: "SAĞLAM BİR DEFANSIMIZ VAR"

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Arnavutluk Milli Takımı'nın teknik direktörü Christian Panucci, takımının iyi bir savunmaya sahip olduğunu söyledi.



İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Panucci, fiziksel ve moral olarak maça hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'nin santrforlarının tecrübeli olduğunu biliyorum. Ancak Arnavutluk'un savunması gayet iyi, Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan oyunculardan kurulu sağlam bir defansımız var." diye konuştu.



Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu ancak futbolcularını her maça kazanmak için hazırladığını belirten Panucci, 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynadıkları takdirde Türkiye'ye karşı galibiyet alabileceklerini kaydetti.



Kaliteli oyuncularının bulunduğunu anlatan İtalyan teknik adam, ellerinden gelenin en iyisini yapıp profesyonelce oynayacaklarını ve maçı kazanmak istediklerini belirtti.



Oyuncularının potansiyelinin farkında olduğunu vurgulayan Panucci, "Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na kadar katedeceği çok yol var." dedi.



Türk futbolunun çok ilerlediğini ifade eden Panucci, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in çok iyi bir oyuncu olduğunu ancak yarınki karşılaşmada oynamayacağından için memnun olduğunu kaydetti.



Arnavutluk Milli Takımı kaptanı Elseid Hysaj da, Türk santrforların seviyesindeki oyuncularla İtalya'da oynadıklarını belirterek, "Onlara karşı oynamaya hazırız." ifadesini kullandı.



Basın toplantısının ardından Arnavutluk Milli Futbol Takımı yarınki karşılaşma öncesi son idmanını yaptı.