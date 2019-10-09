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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
09.10.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Arnavutluk, Türkiye karşısında iddialı

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Arnavutluk, Türkiye karşısında iddialı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı'nın oyuncuları Frederic Veseli ve Lorenc Trashi, İstanbul'da çıkacakları maçı değerlendirdi.

Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen basın toplantısına katılan futbolculardan Frederic Veseli, milli takım için ellerinden gelenin fazlasını vermeye hazır olduklarını belirterek, "Hepimiz maçlara hazırız ve çok iyi motive olduk. Takımdaki atmosfer çok iyi. Yeni ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

2017 yılında Antalya'da kazandıkları dostluk maçındaki gibi Türkiye karşısında yine galip gelecekleri ümidini ve inancını taşıdığını dile getiren Veseli, "Baskı olmaması lazım. Biz oyunumuzu oynarsak kazanma imkanımız var." dedi.

Lorenc Trashi ise takımı için elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini ve görev alıp almayacağı kararının teknik direktöre ait olduğunu belirterek, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Trashi, Türkiye maçına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zor bir maç olacak. Türkiye'nin çok iyi bir dönemden geçtiğini görüyoruz ve kendi taraftarları önünde oynayacaklar. Çok iyi odaklanmamız ve hedefimize ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken bir maç. Amacımız kazanmak, çünkü sadece galibiyet daha yüksekleri düşünmek için bize umut verecek."

Türkiye-Arnavutluk milli maçı, İstanbul'da Ülker Stadı'nda cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

Arnavutluk, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye maçından sonra 14 Ekim'de de Moldova ile karşıya gelecek.

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