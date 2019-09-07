Arnavutluk takımına milli marş şoku
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin bulunduğu H Grubu'nda Fransa ile Arnavutluk milli takımları karşı karşıya geldi.
Seremonide milli marşlar okunurken Arnavutluk takımı büyük şok yaşadı. Orkestra, Arnavutluk Milli Marşı'nı yanlış çalınca büyük bir şaşkınlık yaşandı. Konuk takımın futbolcuları birbirine bakarken, bazıları da istifini bozmadı.
Önce Andorra'nın, sonra da Ermenistan milli marşı çalındı. Futbolcular doğru milli marş çalınana kadar maça başlamayacağını söyledi. Mücadele bu sebepten dolayı 7 dakika geç başladı.
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