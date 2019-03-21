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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.03.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Arnavutluk hocası Panucci konuştu: Cengiz Ünder...

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Arnavutluk hocası Panucci konuştu: Cengiz Ünder...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Arnavutluk Milli Takımı'nın teknik direktörü Christian Panucci, takımının iyi bir savunmaya sahip olduğunu söyledi.

İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Panucci, fiziksel ve moral olarak maça hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'nin santrforlarının tecrübeli olduğunu biliyorum. Ancak Arnavutluk'un savunması gayet iyi, Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan oyunculardan kurulu sağlam bir defansımız var." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu ancak futbolcularını her maça kazanmak için hazırladığını belirten Panucci, 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynadıkları takdirde Türkiye'ye karşı galibiyet alabileceklerini kaydetti.

Kaliteli oyuncularının bulunduğunu anlatan İtalyan teknik adam, ellerinden gelenin en iyisini yapıp profesyonelce oynayacaklarını ve maçı kazanmak istediklerini belirtti.

Oyuncularının potansiyelinin farkında olduğunu vurgulayan Panucci, "Takımımızın Avrupa Şampiyonası'na kadar katedeceği çok yol var." dedi.

Türk futbolunun çok ilerlediğini ifade eden Panucci, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in çok iyi bir oyuncu olduğunu ancak yarınki karşılaşmada oynamayacağından için memnun olduğunu kaydetti.

Arnavutluk Milli Takımı kaptanı Elseid Hysaj da, Türk santrforların seviyesindeki oyuncularla İtalya'da oynadıklarını belirterek, "Onlara karşı oynamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Basın toplantısının ardından Arnavutluk Milli Futbol Takımı yarınki karşılaşma öncesi son idmanını yaptı.

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