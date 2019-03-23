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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.03.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Arnavut basınında Şenol Güneş manşetlerde! "Geldi, gördü ve kazandı"

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Arnavut basınında Şenol Güneş manşetlerde! "Geldi, gördü ve kazandı"

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı, Arnavut basınında geniş yer buldu.

Newsport adlı internet sitesi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ithafen "Geldi, gördü ve kazandı" başlığını attığı haberinde, Güneş'in açıklamalarına da yer verdi.

Maç sonrası Şenol Güneş ile röportaj yapan Supersport, deneyimli teknik adamın "Hak edilen zafer, avantajı bilgelik ile yönettik." ifadesini kullandı.

Koha Jone, Güneş'in ikinci milli takım serüvenine başladığını, Arnavutluk'a karşı çıktıkları ilk maçın kendilerine "umut" verdiğini yazdı.

Medial.mk, Türkiye'nin galibiyetini okuyucularına "Türkiye terlemeden galibiyet aldı, Arnavutluk güçsüz" başlığıyla aktardı.

Televizyon kanalı Top Channel ise internet sitesinde "Türkler İşkodra'yı ele geçirdi. Loro Boriçi'de skor 0-2." ifadelerine yer verdi. Haberde, Arnavutluk'un bu mağlubiyetle finallere gitme hayalini elemelerin başında zora soktuğu yorumu yapıldı.

Karşılaşmanın oynandığı Loro Boriçi Stadı'nda bugün TSİ 13.00'te basına kapalı antrenman gerçekleştirecek A Milli Takım, daha sonra Moldova ile yapacağı maç için Eskişehir'e hareket edecek.

Ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü sahasında gruptaki ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak. 

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Arnavut basınında Şenol Güneş manşetlerde Geldi, gördü ve kazandı

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