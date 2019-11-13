Arnason'dan Türkiye itirafı
A Milli Futbol Takımı'mız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda’yı ağırlayacak.
Bu karşılaşma öncesi İzlanda forması giyen orta saha oyuncusu Kari Arnason açıklamalarda bulundu.
Arnason 'Türkiye grupta çok iyi iş çıkardı. Fransa'dan 4 puan aldılar. Benim umudum, yarın akşam Türkiye'nin burada parti, kutlama yapmasına izin vermemek. Bunun olmaması için sahada mücadele edeceğiz.'ifadelerini kullandı.
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