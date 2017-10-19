Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında bu akşam deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Armani Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Mediolanum Forum'da TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten naklen yayınlacak. Sarı-lacivertliler, ligin ilk haftasında İspanya'nın Unicaja Malaga takımına 68-67 mağlup oldu. İtalya temsilcisi ise ilk müsabakasında CSKA Moskova'ya 93-84 yenildi.

Anadolu Efes ise ligde ve Avrupa’da 2 mağlubiyet alarak sezonu açarken, Fenerbahçe Doğuş’u mağlup ederek tekrardan bir hava yakaladı. Son dönemde muhteşem bir performans sergileyen Errick McCollum’un sırtladığı Perasovic’in ekibi, THY Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde kendi sahasında Real Madrid’e 88-74 mağlup olurken, mücadelede pek varlık gösteremedi. İstanbul ekibi, Avrupa sahnesindeki 2’nci maçında 20 Ekim Cuma günü saat 22.00’de son İspanya Ligi şampiyonu Valencia ile karşı karşıya gelecek.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 2’NCİ HAFTA HEYECANI

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcilerimizden Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol, Banvit ve Pınar Karşıyaka sahne alacak.

İzmir ekibi Pınar Karşıyaka, bugün saat 19.30’da A Grubu maçında BC Juventus’u konuk edecek. İlk maçında deplasmanda Dinamo Sassari’yi 88-87 geçen İzmir ekibinin bu maçta da hedefi galibiyet.

D Grubu ilk maçında kendi sahasında Avellino’ya 86-80 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan, 2’nci maçında Belçika ekibi Oostende’ye konuk olacak. Mücadele, bugün saat 21.30’da oynanacak.

Gaziantep Basketbol, 2’nci maçını da kazanmak istiyor. B Grubu ilk maçında Orlandina’yı 82-77’yle geçen Gaziantep, bu akşam saat 19.30’da Yunanistan temsilcisi PAOK’a konuk olacak.

Bandırma ekibi Banvit ise, C Grubu maçında bugün saat 19.30’da Pingvini Ljublj’i konuk edecek. İlk maçında 3 uzatma sonunda Venezia’ya mağlup olan Bandırma ekibinin hedefi galibiyet.

7DAYS AVRUPA KUPASI’NDA PAROLA 3’TE 3

7DAYS Avrupa Kupası 2’nci haftasında Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve Tofaş sahne alacak.

İlk hafta Ratiopharm Ulm’e konuk olan ve sahadan 83-73’lük mağlubiyetle ayrılan Tofaş, 2’nci maçında bugün saat 20.00’de Gran Canaria’yı konuk edecek.

B Grubu ilk maçında Bayern Münih’e karşı kendi evinde hezimete uğrayan ve kötü bir başlangıç yapan Galatasaray Odeabank, İtalya’da moral kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 21.30’da Reggiana Emilia ile karşılaşacak.

Avrupa Kupası’ndaki son temsilcimiz Darüşşafaka ise, A Grubu 2’nci maçında bu akşam saat 20.15’te Cedevita ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında Paris Levallois’ı deplasmanda 69-64 geçen İstanbul ekibi, 2’de 2 yapmak istiyor.