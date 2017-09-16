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Arkasspor'a şok mağlubiyet

Arkasspor, turnuvanın ikinci gününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu

DHA
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 3. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ikinci gününde Arkasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena’da oynanan müsabakanın setleri 17-25, 21-25 ve 23-25’lik skorlarla sona erdi. Her iki takım da oynadıkları 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Turnuvanın son gününde yarın Arkasspor saat 16.00’da Ziraat Bankası ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 14.00’te Afyon Belediye Yüntaş ile karşı karşıya gelecek.

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ARKASSPOR: Hasan (x), Jovovic (xx), Gökhan (xx), Matic (x), Sanchez (x), Fromm (x), Burak (xx), Çağatay (x), Adis (x), Bravo (x), Muhammet (x)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Caner (xxx), Burak (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx), Tuia (xxx), İbrahim (xxx), Nuri (xxx), Görkem (xx)
SETLER: 17-25, 21-25, 23-25
SÜRE: 75 dakika (23, 26, 26)

TSYD İzmir voleybol turnuvasıArkassporİstanbul Büyükşehir Belediyespor
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