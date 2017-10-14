Arkas Spor: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 1
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ebru Ayata
Arkas Spor: Mert Matic, Muhammet Kaya, Gökhan Gökgöz, Musfata Koç, Adis Lagumdzija, Fromm (Burak Mert, Bravo, Sanchez)
Afyon Belediye Yüntaş: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Mustedanovic, Cüneyt Dağcı, Ojansivu, Bahov, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Doğuhan Yapıcı, Fatih Cihan, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 26-28, 25-16, 25-22, 25-20
Süre: 110 dakika (32, 24, 27, 27)