Arkasspor, grubu galibiyetsiz tamamladı!
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde sezonu Polonya deplasmanında Zaksa’ya 3-0 yenilerek tamamlayan Arkasspor, tarihinde 7’nci kez yer aldığı dev organizasyonu 2’nci kez galibiyetsiz tamamladı.
Şampiyonlar Ligi’nde E Grubu’nu oynadığı 6 maçı da kaybederek son sırada bitiren mavi-beyazlı ekip, ligde daha önce 2013-14 sezonunda da gruplarda hiç galibiyet alamadı. Arkasspor, ilk kez 2007-08’de yer aldığı devler arenasında 2011-12 sezonunda ise Final Four oynamayı başarmıştı.
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