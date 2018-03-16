Arkas Spor'da hedef final!

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, iyi konsantre olan ve daha az hata yapan tarafın bir adım öne geçeceği yarı final serisine iyi başlamak istediklerini belirtti.



Türkiye'nin en iyi 4 takımının finale kalabilmek için mücadele edeceğini vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

"Maliye Piyango ile oynadığımız çeyrek final serisinde 1-0 geriye düşmemize rağmen iyi bir geri dönüş yaparak adımızı 2-1'le yarı finale yazdırdık. Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselen Galatasaray HDI Sigorta da dikkate alınacak bir ekip. İyi oyunumuzu sürdürüp bu engeli de aşmak ve Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor serisinin tur atlayanıyla finalde karşılaşmak istiyoruz."



Seride 2 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor arasındaki ilk maç 18 Mart Pazar günü İstanbul’da,

ikinci karşılaşma ise 24 Mart Cumartesi günü İzmir'de yapılacak. Gerekirse 3. ve son maç yine İzmir'de 27 Mart Salı günü oynanacak.



