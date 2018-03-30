Arkas Spor'da hedef 5. şampiyonluk
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi ilk maçında 1 Nisan Pazar günü Halkbank'ı konuk edecek Arkas Spor'un kulüp basın sözcüsü Uğur Özden, 5. şampiyonluklarına ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Özden: "Güçlü bir kadroya sahip Halkbank karşısında kendi oyunumuzu oynayıp 5. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun sonuna geldiklerini, artık az hata yapan, iyi konsantrasyon sağlayan tarafın ipi göğüsleyeceğini aktardı.
Play-off çeyrek ve yarı finalinde iyi oyunlarını sonuçlara yansıtmayı bildiklerini ifade eden Özden, şunları kaydetti:
"Tüm sezonun ödülünü alacağımız final serisi başlıyor. Güçlü bir kadroya sahip Halkbank karşısında kendi oyunumuzu oynayıp 5. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Galatasaray HDI Sigorta maçındaki müthiş atmosferin, oyuncularımıza itici güç olduğunu gördük. Aynı ortamın tekrar oluşması oyuncularımız için iyi bir motivasyon olacak. İzmir seyircisini pazar ve salı günü salonu doldurmaya davet ediyoruz."
Ligde play-off çeyrek finalinde Maliye Piyango'yu, yarı finalinde ise Galatasaray HDI Sigorta'yı eleyerek finale çıkan mavi-beyazlı ekip, Halkbank'ı ilk 2 maçta İzmir'de konuk edecek.
Üç galibiyete ulaşan tarafın 2017-2018 sezonu lig şampiyonluğunu kazanacağı seride, 3. maçın yanı sıra gerekirse 4. ve 5. müsabakalar yine Ankara'da yapılacak.
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