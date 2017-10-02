Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Voleybol>Arkas Spor'da hedef 3'te3

Arkas Spor'da hedef 3'te3

Voleybol Efeler Ligi 3. hafta maçında 4 Ekim Çarşamba günü Ziraat Bankası'nı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Galibiyet serimizi 3 maça taşımak ve Ziraat Bankası'nı da yenmek istiyoruz." dedi. 

AA
SON GÜNCELLEME

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde 2 maçlarını kayıpsız geçtiklerini, bu hafta da Ziraat Bankası'nı ağırlayacaklarını belirtti. Kendileri gibi Ziraat Bankası'nın da ilk 2 maçını kazandığını hatırlatan Özden, şunları kaydetti: 
"Ligde ilk 2 maçını da kazanan iki takımın karşılaşması, voleybol kalitesi ve seyir zevki açısından üst düzeyde olacak. Lige istediğimiz gibi başladık ve ilk 2 maçımızı kazandık. Bu seriyi 3 maça taşımak ve Ziraat Bankası'nı da yenmek istiyoruz. Bu önemli maçta İzmir seyircisini salona davet ediyoruz." 
Arkas Spor-Ziraat Bankası maçı 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak. 

Efeler LigiArkas SporVoleybol
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL