Arkas Spor'da hedef 3'te3

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde 2 maçlarını kayıpsız geçtiklerini, bu hafta da Ziraat Bankası'nı ağırlayacaklarını belirtti. Kendileri gibi Ziraat Bankası'nın da ilk 2 maçını kazandığını hatırlatan Özden, şunları kaydetti:
"Ligde ilk 2 maçını da kazanan iki takımın karşılaşması, voleybol kalitesi ve seyir zevki açısından üst düzeyde olacak. Lige istediğimiz gibi başladık ve ilk 2 maçımızı kazandık. Bu seriyi 3 maça taşımak ve Ziraat Bankası'nı da yenmek istiyoruz. Bu önemli maçta İzmir seyircisini salona davet ediyoruz."
Arkas Spor-Ziraat Bankası maçı 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.