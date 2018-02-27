Arkas Spor, Zaksa deplasmanında
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son maçında yarın Polonya temsilcisi Zaksa'ya konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerine rağmen bu büyük organizasyonun içinde olmanın prestij ve tecrübe anlamında kendilerine çok şeyler kattığını bildirdi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Zaksa karşısındaki prestij mücadelesini kazanmak ve organizasyona galibiyetle veda etmeyi planladıklarını belirtti.
Açıklamada, Efeler Ligi'nde play-off öncesi son durumlarını görme açısından bu maçın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özden, "Böylesine ciddi bir rakip karşısında yapacaklarımız play-off maçları öncesi bize ışık tutacak. Şampiyonlar Ligi'nden elendik ancak bu büyük organizasyonun içinde olmak prestij ve tecrübe anlamında bize çok şeyler kattı." ifadelerini kullandı.
Zaksa ile Arkas Spor arasında yarın Kedzierzyn-Kozle'deki Azoty Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
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