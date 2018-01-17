Arkas Spor, İtalya deplasmanında!

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 18’inci hafta karşılaşmasında bu akşam Rusya’nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda mücadele edecek. USH CSKA Arena’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 20:00’de başlayacak. Avrupa arenasındaki 609’uncu maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 608 karşılaşmada 338 galibiyet ve 270 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 361’inci mücadelesine çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 360 karşılaşmada 181 galibiyet ve 179 yenilgi elde etti.