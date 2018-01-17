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Arkas Spor, İtalya deplasmanında!

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Trentino Diatec ile karşı karşıya gelecek.

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Trento kentindeki Palatrento Spor Salonu'nda TSİ 22.30'da başlayacak müsabakada Bulgaristan'dan Dobromir Dobrev ile Çekya'dan Vlastimil Kovar hakem ikilisi görev yapacak.

Arkas Spor, gruptaki ilk maçında evinde Polonya ekibi Zaksa'ya 3-0, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda Belçika temsilcisi Noliko'ya 3-2 mağlup olmuştu.
Grubun diğer maçında ise Zaksa ile Noliko bugün Polonya'da karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 94. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 93 karşılaşmada 53 galibiyet, 40 yenilgi aldı.

Voleybolİtalya

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