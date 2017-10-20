Arkas Spor galibiyete odaklandı!

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İnegöl Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş galibiyetleriyle başlayan çıkışlarını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istediklerini belirtti.
Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu aktaran Özden, “Hem erkeklerde hem de Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden takımımızla haftayı çifte galibiyetle kapatmak istiyoruz. Pazar günü İstanbul'da Beşiktaş'ı yenerek üst üste 3. galibiyetimizi almak için mücadele edeceğiz. Kadın takımımız için de pazar günü İzmir'de oynayacağımız Alaşehir Belediyespor maçı için voleybolseverlerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.