Arkas Spor finalde

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Galatsaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden Arkas Spor, seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.

Arkas Spor, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanmıştı. Çekişmeli başlayan ilk sette teknik molaya 12-11 önde giren Arkas Spor, son bölümde daha etkili olduğu seti 25-20 kazandı.

İkinci setin başında daha iyi bir oyun ortaya koyan ve 10-6 üstünlük kuran Arkas Spor karşısında Galatasaray HDI Sigorta 10-10 beraberliği yakaladı. Teknik molaya 12-10 önde giren Arkas Spor karşısında Galatasaray HDI Sigorta Okello'nun etkili oyunuyla 21-20 üstünlük kurdu. Son bölümüne 23-23 eşitlikle girilen seti Galatasaray HDI Sigorta 27-25 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili başlayan Arkas Spor, 9-3 öne geçmeyi başardığı sette teknik molaya 12-5 üstün girdi. Ev sahibi seti de 25-13 kazandı.

Dördüncü sette ev sahibi ekip teknik mola öncesinde rakibine 12-10 üstünlük kurdu. Son bölümde Galatasaray HDI Sigorta etkili olsa da rakibini yakalayamadı ve Arkas Spor seti 25-22 önde tamamladı.

Müsabakadan 3-1 galip ayrılan ve adını finale yazdıran Arkas Spor'un finaldeki rakibi Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: İzmir Atatürk

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya , Ebru Ayata

Arkasspor: Mert Matic , Jovovic , Bravo , Mustafa Koç , Adis Lagumdzija , Gökhan Gökgöz (Burak Mert , Yiğit Gülmezoğlu , Fromm , Sanchez , Çağatay Durmaz )

Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök , Okello , Akhrem , Todorov , Hüseyin Koç , Melih Sıratça (Can Ayvazoğlu , Boğaçhan Zambak , Özgür Türkmen , Ertuğrul Gazi Metin , Ufuk Minici , Doğukan Ulu )

Setler: 25-20, 25-27, 25-13, 25-22

Süre: 117 dakika (28, 36, 25, 28)