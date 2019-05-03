Arkas Spor Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun ilan edileceği final serisinin son maçında, Arkas Spor ile Fenerbahçe İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi, sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Arkas Spor Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin 5. ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe İzmir'de karşılaşacak. İki takımın da 5. şampiyonluk için sahaya çıkacağı maç öncesi, detaylar merak konusu oldu. İşte, Arkas Spor Fenerbahçe voleybol maçına ilişkin ayrıntılar...
2018-2019 Sezonu Efeler Voleybol Ligi Final 5. karşılaşmasında Arkas Spor ile Fenerbahçe, 4 Mayıs Cumartesi günü karşıya karşıya gelecek.
Toplam 3 galibiyeti alacak ekibin 2018-2019 sezonunda şampiyonluğa ulaşacağı serinin 5. ve son maçı, yarın saat 15.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
SERİDE DURUM 2-2
İstanbul'daki ilk 2 karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe, İzmir'deki 3. maçta setlerde 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakadan 3-2 yenik ayrıldı. Bu karşılaşmanın son setinde 4 kez maç kazanma şansını kullanamayan sarı-lacivertli ekip, Arkas Spor karşısında dördüncü müsabakayı da 3-0 kaybetti.
5. ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE
Yarınki son maç öncesinde iki takımın da dörder şampiyonluğu bulunuyor. Arkas Spor 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015, Fenerbahçe ise 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle