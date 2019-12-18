Arkas Spor, CEV Kupası'nda Dinamo Bükreş karşısında!
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i konuk edecek.
İlk maçta Romanya'da Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup eden Arkas Spor, yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada rakibini Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Müsabakada hakemler Rus Alexander
Ryabtsov ve Bulgar Lyubomir Sirakov görev yapacak.
Eşlemeyi geçecek ekip 8'li final turunda Alman ekibi United Volleys'le karşılaşacak.
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