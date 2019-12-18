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18.12.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Arkas Spor, CEV Kupası'nda Dinamo Bükreş karşısında!

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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Dinamo Bükreş karşısında!

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i konuk edecek.

İlk maçta Romanya'da Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup eden Arkas Spor, yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada rakibini Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde ağırlayacak. Müsabakada hakemler Rus Alexander

Ryabtsov ve Bulgar Lyubomir Sirakov görev yapacak.

Eşlemeyi geçecek ekip 8'li final turunda Alman ekibi United Volleys'le karşılaşacak.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
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Arkas Spor, CEV Kupasında Dinamo Bükreş karşısında


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