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GeriDiğer Arkas Spor, CEV Kupası 16'li final turunda Romanya'da avantaj arıyor!
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10.12.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Arkas Spor, CEV Kupası 16'li final turunda Romanya'da avantaj arıyor!

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Arkas Spor, CEV Kupası 16'li final turunda Romanya'da avantaj arıyor!

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Dinamo Bükreş Spor Salonu'nda oynanacak Dinamo Bükreş-Arkas Spor maçı TSİ 18.00'de başlayacak.

Müsabakada Bulgaristan'dan Ilian Georgiev ile Macaristan'dan Gyula Tillmann düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü İzmir'de oynanacak. 

Arkas Spor, CEV Kupası 16li final turunda Romanyada avantaj arıyor

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