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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Voleybol
AA
14.01.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Arkas Spor, Avrupa'da 100. randevuda

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Arkas Spor, Avrupa'da 100. randevuda

Türk voleybolunda Avrupa'da elde ettiği başarılarla dikkati çeken Arkas Spor, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarın İtalya'dan Sir Colussi Sicoma'yı konuk edeceği müsabakayla Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak.

Bu sezon üst üste 14. kez Avrupa'da mücadele eden Arkas Spor, 2009'da Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı kazanarak, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi oldu. Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'nde de 2012'de dörtlü finale çıkarak, yine bunu başaran ilk erkek Türk takımı olma unvanını kazanmıştı. İzmir temsilcisi, Avrupa kupaları geçmişinde Şampiyonlar Ligi'nde 8, CEV Kupası'nda 3, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer aldı.

Yarın Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'yı konuk edecek Arkas Spor, Avrupa kupalarında 100. maçına çıkacak. Arkas Spor, Avrupa'da şimdiye kadar çıktığı 99 maçta 53 galibiyet ve 46 yenilgi aldı.

- Son 11 maçtır kazanamıyor

Geçen sezon mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan Arkas Spor, 2016-2017'de C Grubu'ndan çıkmasına rağmen 12'li play-off turunda Rus ekibi Dinamo Moskova engelini geçememişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Sir Colussi Sicoma'nın yanı sıra Fransa'dan Tours VB ve Rusya'dan Dinamo ile mücadele eden Arkas Spor, ilk 2 maçını kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, Avrupa'da 14 Şubat 2017'de C Grubu'nda konuk ettiği Alman ekibi VfB Friedrichshafen'i 3-2 yendiği karşılaşmadan sonra çıktığı son 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

- Avrupa kupaları

Arkas Spor'un Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Sezon Kupa O G M

2005-2006 CEV 3 2 1

2006-2007 Top Teams 4 2 2

2007-2008 Şampiyonlar Ligi 6 2 4

2008-2009 Challenge 8 7 1

2009-2010 CEV 6 5 1

2010-2011 Challenge 12 8 4

2011-2012 Şampiyonlar Ligi 12 8 4

2012-2013 Şampiyonlar Ligi 10 5 5

2013-2014 Şampiyonlar Ligi 6 0 6

2014-2015 CEV 6 4 2

2015-2016 Şampiyonlar Ligi 8 4 4

2016-2017 Şampiyonlar Ligi 10 6 4

2017-2018 Şampiyonlar Ligi 6 0 6

2018-2019 Şampiyonlar Ligi 2 0 2

TOPLAM 99 53 46


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