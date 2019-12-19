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Voleybol
AA
19.12.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Arkas Spor 3-1 Dinamo Bükreş

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Arkas Spor 3-1 Dinamo Bükreş

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-1 mağlup eden Arkas Spor, 8'li final turuna yükseldi.

İlk maçta da rakibini 3-0 yenen mavi-beyazlı ekip, 8'li final turunda Almanya temsilcisi United Volleys'le mücadele edecek.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Alexander Ryabtsov (Rusya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Efe Mandıracı, Burak Çevik, Caner Ergül)

Dinamo Bükreş: Gomes, Mihalcea, Pepic, Cuk, Leite Costa, Despotovski (Maries, Ivanov, Munoz)

Setler: 28-30, 25-15, 25-23, 27-25

Süre: 107 dakika (32, 22, 26, 27)

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