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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
03.04.2018 - 23:19, Son Güncelleme:

Arkas finale eşitlik getirdi

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Arkas finale eşitlik getirdi

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Arkas Spor, Halkbank'ı 3-2 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya Arkas Spor 12-10 önde girdi. 38 dakika süren ilk seti Arkas Spor 30-28 önde bitirdi.

İkinci setin başında Arkas Spor etkili olsa da arka arkaya sayılar bulan Halkbank, teknik molaya 12-10 önde girdi. Çabuk toparlanan İzmir ekibi, ikinci seti de 26-24 önde kapattı.

Üçüncü sete ise konuk ekip hızlı başladı. Ev sahibi ekibin servislerde hata yapması üzerine Halkbank, teknik molaya 12-10 önde gitti. Setin son dakikalarında farkı açan Halkbank seti 25-19 önde bitirerek durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın dördüncü seti iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Seyircisinin de desteğini alan Arkas Spor teknik molaya 12-10 önde girdi. Setin sonuna doğru toparlanan Halkbank seti 25-23 galip bitirdi.

Maçın son setinde üstünlük kuran ev sahibi ekip, seti 15-8 önde tamamladı. Müsabakadan 3-2 galip ayrılan Arkas Spor, final serisinde 1-1'lik beraberliği yakaladı. Final serisinin 3. maçı 7 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak.

Hakemler: İlhami Şenyurt, Cihat Küçükboyacı

Arkas Spor: Mert Matic, Jovovic, Bravo, Adis Lagumdzija, Fromm, Mustafa Koç (Burak Mert, Çağatay, Gökhan Gökgöz, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu)

Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Abdullah Çam, Emre Batur)

Setler: 30-28, 26-24, 19-25, 23-25, 15-8

Süre: 147 dakika (38, 34, 27,33,15)

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