Arkas finale eşitlik getirdi
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Arkas Spor, Halkbank'ı 3-2 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaya Arkas Spor 12-10 önde girdi. 38 dakika süren ilk seti Arkas Spor 30-28 önde bitirdi.
İkinci setin başında Arkas Spor etkili olsa da arka arkaya sayılar bulan Halkbank, teknik molaya 12-10 önde girdi. Çabuk toparlanan İzmir ekibi, ikinci seti de 26-24 önde kapattı.
Üçüncü sete ise konuk ekip hızlı başladı. Ev sahibi ekibin servislerde hata yapması üzerine Halkbank, teknik molaya 12-10 önde gitti. Setin son dakikalarında farkı açan Halkbank seti 25-19 önde bitirerek durumu 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın dördüncü seti iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. Seyircisinin de desteğini alan Arkas Spor teknik molaya 12-10 önde girdi. Setin sonuna doğru toparlanan Halkbank seti 25-23 galip bitirdi.
Maçın son setinde üstünlük kuran ev sahibi ekip, seti 15-8 önde tamamladı. Müsabakadan 3-2 galip ayrılan Arkas Spor, final serisinde 1-1'lik beraberliği yakaladı. Final serisinin 3. maçı 7 Nisan Cumartesi günü Ankara'da oynanacak.
Hakemler: İlhami Şenyurt, Cihat Küçükboyacı
Arkas Spor: Mert Matic, Jovovic, Bravo, Adis Lagumdzija, Fromm, Mustafa Koç (Burak Mert, Çağatay, Gökhan Gökgöz, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu)
Halkbank: Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Abdullah Çam, Emre Batur)
Setler: 30-28, 26-24, 19-25, 23-25, 15-8
Süre: 147 dakika (38, 34, 27,33,15)
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