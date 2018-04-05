Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı..
Arka Sokaklar 476. Bölüm fragmanı ekranlara geldi.. Ferman'ın kaçması, ekibi zor duruma sokuyor Umut'un kaçırılmasında etkisi olan Şükran terör suçlusu olarak kabul ediliyor. Ekip ve özel terör ekipleri, çok riskli bir çatışma içerisine girer. Selin, Umut'un kaçırılmasından sonra yıkılmıştır. Mesut, Umut'u kaçıranların peşinden amansız bir takibe düşer. Peki yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar
Ferman'ı elinden kaçıran ekibin imajı çizilmiş, ve üzerine kara bir leke düşmüştür. Rıza Baba ve ekibi Ferman'ı yakalayarak bu kara lekeyi temizlemeyi başarabilecek mi? Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle 6 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de
Küçük bir çocuk, öldürülmüştür. Olay kamu davası haline gelmiştir ve halk ayaklanır. Ekibimiz katili arama çalışmalarına başlar. Şükran, İlyas’ı, girdiği örgüt yolundan vazgeçirmeye çalışır ama başarılı olamaz. İlyas ve Hüseyin bir arabayı gasp edip içini plastik patlayıcıyla doldururlar. Büyük bir terör eylemi yapmaya hazırlanmaktadırlar. Ekibimiz onları bir an önce bulup durdurma peşindedir. Tekin, öğretmeninin arkadaşı Şenay isimli bir bayan ile tanışır. Şenay, cemiyet hayatında tanınmış bir kadındır. Evdekiler de durumdan rahatsız olur; ama, Tekin’i vazgeçiremezler. Yusuf, Bahar’a Mardin’de olduğunu söyler; ancak, İstanbul’dadır. Aylin, tesadüfen Yusuf’u görür ve Bahar’a haber verir. Aylin ve Bahar sinyal takibinden Yusuf’un yerini tespit ederler. Ne iş çevirdiğini öğrenmeye çalışırlar.
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