Arjen Robben'den Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben, kulüp televizyonunda yayınlanan bir programa katıldı.
Hollandalı sağ kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'yle ilgili gelen bir soru üzerine Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.
"Son 16 turunda hiçbir zaman kolay maç olmaz." diyen Robben, "Beşiktaş, grubunu lider bitirdi ve çok tehlikeli bir takım." ifadelerini kullandı.
Bavyera ekibiyle sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Robben'in takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor. (Fanatik)