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Arjen Robben hakkında flaş açıklama

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. turundaki rakibi Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben'in takımıyla yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son açıklama Hollandalı yıldızın menajerliğini de yapan babasından geldi.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Bayern Münih'te Arjen Robben bilmecesi sürüyor.

Sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek olan Hollandalı kanat oyuncusunun Bavyera ekibiyle sözleşme yenileyip yenilemeyeceği belirsizliğini korurken konuyla ilgili son açıklama, oyuncunun menajerliğini de yapan babası Hans Robben'den geldi.

Kicker'in haberine göre Hans Robben, oğlunun geleceğiyle ilgili olarak "Şu an sessizce bekliyoruz. Bayern elbet bizimle görüşecektir. Fakat kulüp, Arjen'den bazı taleplerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Bayern forması altında 19 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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