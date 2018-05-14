Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu!
Arjantin Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
2018 Dünya Kupası'nda ne yapacağı en çok merak edilen takımlardan biri Arjantin. Özellikle Lionel Messi'nin uluslararası bir kupayı kariyerine eklemesi açısından önemli olan bu turnuvaya gidecek olan kadro açıklandı. Paulo Dybala kadroya alındı. Juventuslu yıldızı Lionel Messi'nin istemediği iddia ediliyordu.
Tangocular Rusya'ya şu kadro ile gidecek:
Kaleci: Sergio Romero, Wilfredo Cabalero, Franco Armani
Defans: Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Faderico Fazio, Marcos Rojo, Ramiro Funes Mori, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Cristian Ansaldi.
Orta saha: Manuel Lanzini, Ricardo Centurion, Maximilano Meza, Lucas Biglia, Guido Pizarro, Enzo Perez, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Leonardo Paredes, Rodrigo Battaglia, Angel di Maria, Cristian Pavon, Pablo Perez.
Forvet: Paulo Dybala, Diego Perotti, Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Lautaro Martinez, Mauro Icardi
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