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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.06.2018 - 17:59, Son Güncelleme:

Arjantin'e Hırvat tokadı! Ağır darbe

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Arjantin'e Hırvat tokadı! Ağır darbe

Dünya Kupası D Grubu'nda Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan 3-0 kazandı. Hırvatların gollerini 53'te Ante Rebic, 81'de Luka Modric ve 90+1'de Ivan Rakitic kaydetti. Hırvatistan 6 puanla turu garantilerken, 1 puanlı Arjantin'in durumu ise epey ümitsiz. İzlanda - Nijerya maçı Tangocular için hayati öneme sahip. Arjantin gruptaki son maçını Nijerya karşısında oynayacak.

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu mücadelesinde Hırvatistan, Arjantin'i 3-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti. Arjantin ise 1 puanda kaldı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada Rebic, 81'inci dakikada da Modric ve 90+1'inci dakikada Rakitic kaydetti. Grubun son maçlarında Arjantin, Nijerya ile İzlanda ise Hırvatistan ile mücadele edecek.   

STAT: Nizhny Novgorod 

HAKEMLER: Ravshan Irmatov, Abdukhamidullo Rasulov, Jakhongir Saidov 

ARJANTİN: Caballero, Mercado, Tagliafico, Mascherano, Otamendi, Acuna, Enzo Perez (Dk. 68 Dybala), Messi, Meza, Salvio (Dk. 56 Pavon), Agüero (Dk. 54 Higuain)

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Strinic, Lovren, Vida, Perisic (Dk. 82 Kovacic), Rakitic, Modric, Brozovic, Mandzukic (90+3 Corluka), Rebic (Dk. 57 Kramaric)  

GOLLER: Dk 53 Rebic, Dk. 81 Modric, 90+1 Rakitic (Hırvatistan)
SARI KARTLAR: Rebic, Mandzukic, Vrsaljko, Brozovic (Hırvatistan), Mercado, Otamendi, Acuna (Arjantin)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Messinin başı belada
Messi'nin başı belada

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakiakada Hırvatistan Perisic ile önemli bir şansı değerlendiremedi. Perisic sol çaprazdan girdiği rakip ceza sahasında şutunu çekti ancak Caballero topu kornere çeldi.

13'üncü dakikada Arjantin gole çok yaklaştı. Maximiliano Meza, ceza sahası içinde uygun pozisyonda topu kaleye göndermek istedi ancak Dejan Lovren'ein kademesinde top kornere çıktı.

30'uncu dakikada Arjantin büyük bir şanstan yararlanamadı. Hırvatistan defansında yaşanan anlaşmazlık sonucu top Enzo Perez'in önünde kaldı. Perez'in şutu yandan auta çıktı.

33'üncü dakikada gelişen Hırvatistan atağında Vrsaljko'nun arka direğe yaptığı ortaya Mandzukic iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berbaerlikle sonuçlandı. 

53'üncü Sergio Agüero ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti ancak Subasic topu kontrol etti.

53'üncü dakikada Hırvatistan golü buldu. Kaleci Caballero Mercado'nun geri pasında topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Kısa düşen topu takip eden Rebic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Hırvatistanı öne geçirdi. 1-0

63'üncü dakikada gelişen Arjantin atağında Higuain'in ceza sahası içine çevirdiği topa Meza, vuruşunu yaptı ancak kaleci Subasic topu çeldi, Messi'nin önüne düşen topu savunma kornere gönderdi. 

81'inci dakikada Hırvatistan farkı 2'ye çıkardı. Modric'in ceza sahası dışından kaleye uzak bir mesafeden gönderdiği şut ağlarla buluştu. 2-0

86'ncı dakikada Hırvatistan'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rakitic'in şutu üst direkte patladı. 

90+1 'de Hırvatistan'ın 3'üncü golü geldi. Rakitic, Kovacic'in yerden pasını gole çevirerek durumu 3-0 yaptı.
Mücadeleyi Hırvatistan 3-0 kazandı.

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