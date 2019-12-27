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Haber Giriş: 27.12.2019 - 19:08,Son Güncelleme:/

Arjantin'den flaş iddia: "Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti"

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Arjantin'den flaş iddia: "Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti"

Arjantin basını, Jose Sosa'nın Trabzonspor'un yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiğini yazdı.

Spor Arena Dış Haberler | Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arjantin basınından TyC Sport'un haberine göre; Sosa, Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini reddetti.

Haberde; Jose Sosa'nın bu kararının ardından Estudiantes'in devreye girdiği ve yıldız futbolcuya Arjantine geri döndürmek için çalışmalara başladıkları belirtildi.

Jose Sosa bu sezon Trabzonspor'da 23 maç oynadı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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Arjantinden flaş iddia: Jose Sosa, Trabzonsporu reddetti


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