Arjantin'den flaş iddia: "Jose Sosa, Trabzonspor'u reddetti"
Arjantin basını, Jose Sosa'nın Trabzonspor'un yaptığı yeni sözleşme teklifini reddettiğini yazdı.
Spor Arena Dış Haberler | Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jose Sosa için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin basınından TyC Sport'un haberine göre; Sosa, Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini reddetti.
Haberde; Jose Sosa'nın bu kararının ardından Estudiantes'in devreye girdiği ve yıldız futbolcuya Arjantine geri döndürmek için çalışmalara başladıkları belirtildi.
Jose Sosa bu sezon Trabzonspor'da 23 maç oynadı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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