Arjantin Venezuela maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) çeyrek final heyecanı başladı. Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde, Arjantin ile Venezuela karşı karşıya gelecek. Peki, Arjantin Venezuela maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Kupa Amerika'da yarı finale çıkacak takımların belirleneceği çeyrek final müsabakaları başladı. Bu kapsamda Arjantin ile Venezuela bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte, Arjantin Venezuela maçına ilişkin detaylar...
Arjantin ile Venezuela bu akşam yarı finale çıkmak için Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle