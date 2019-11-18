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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.11.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda

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Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda

Güney Amerika'nın iki futbol devi Uruguay ile Arjantin, bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmada iki takımın da bir iddiası olmasa da heyecan seviyesinin yüksek olması bekleniyor. Arjantin Uruguay maçı hangi kanalda, iki takımın son durumu, sakatlar, iddaa oranları, muhtemel 11 ve ilginç detaylar burada...

İki takımın da sahaya yıldızlarını sürmesi bekleniyor. Arjantin A Milli Takımı Teknik direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin sahaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı. Barcelona'nın yıldız ismi, İsrail'de takım arkadaşlarıyla birlikte kazanmak için mücadele verecek.

Lionel Messi'nin, Sergio Agüero ile birlikte ileri hatta olması bekleniyor. Brezilya maçında forma giymeyen Paulo Dybala'nın ise bu maçta oynama durumu bulunuyor. Arjantin'de Lucas Ocampos ise sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek. Savunma göbeğinde Nicolas Otamendi ve German Pezzella, Scaloni'nin ilk tercihi olarak gözüküyor.

Arjantin'in muhtemel 11'i: Musso, Tagliafico, Otamendi, Pezzella, Foyth, Paredes, Lo Celso, Domingoez, Dybala, Messi, Agüero

MUSLERA YOK

Uruguay'da ise takımın önemli ismi Fernando Muslera sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Hücum hattında Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin sahada olması bekleniyor.

Uruguay muhtemel 11: Campana; González, Godin, Coates, Viña; Rodríguez, Bentancur, Valverde, Lozano; Cavani, Suárez.

ARJANTİN URUGUAY MAÇI İDDAA YORUMU (Cengiz İZMİTLİ)

Arjantin ile Uruguay, hazırlık maçında, Tel Aviv'de karşı karşıya gelecek... Arjantin bir önceki hazırlık maçını, Brezilya karşısında 1-0 kazanıp moralli bir şekilde bu maça çıkıyor ama eğer maçın henüz başında Gabriel Jesus penaltı kaçırmasa, farklı şeylerden bahsediyor olabilirdik... Uruguay da aynı gün Macaristan'ı Suarez ve Cavani önderliğinde 2-1 geçmeyi bilmişti... Muslera'nın yokluğunda ibre biraz Arjantin'e kaysa da, onlarda da Brezilya karşısında Agüero ve Dybala'nın kullanılmamış olması teraziyi dengeliyor. Sistemde "beraberlik" denenir.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arjantin Uruguay mücadelesi TSİ 22:15'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.

Arjantin - Uruguay iddaa yorumu, maç hangi kanalda

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