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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.09.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Arjantin – İspanya FİBA Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Arjantin – İspanya FİBA Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, yarı final maçında Fransa'yı 80-66 yenen Arjantin finale çıkarak İspanya'nın rakibi oldu. Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde karşılaşacak Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıkacak. Peki, Arjantin – İspanya FİBA Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FİBA Dünya Kupası final maçı için nefesler tutuldu. FİBA tarihinin ilk şampiyonu Arjantin, finale adını yazdıran İspanya ile karşılaşacak. Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası final mücadelesinde Arjantin ve İspanya, tarihlerinin ikinci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.  1950 yılında düzenlenen ilk turnuvada ABD'yi yenerek şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2002 yılında oynadığı finalde ise Yugoslavya'ya mağlup olmuş ve gümüş madalyada kalmıştı.Peki, Arjantin – İspanya FİBA Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği final maçı 15 Eylül 2019 Pazar günü saat 15:00’te oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen basketbolseverler müsabakayı NTV ekranlarından izleyebilecekler.

Türkiye, olimpiyat elemelerine katılacak

Organizasyonda E Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı, 3 maçta 1 galibiyet elde etmiş ve ikinci tura çıkamamıştı.
Klasman maçlarının ilkinde Karadağ'ı 79-74 yenen, ikincisinde Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup olan milliler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın elemelerine katılma hakkı kazanmıştı.

Rekor Yugoslavya ve ABD'de

Çin'de 18'incisi yapılan, eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı bugüne kadar en fazla Yugoslavya ve ABD kazandı.

İki ülke, Dünya Şampiyonası finallerinde tam 5 kez kupayı müzesine götürdü.

Yugoslavya, 1970 yılında Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğuna ulaştı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavlar, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Brezilya'da 1954 yılında düzenlenen şampiyonada ilk kez zafere ulaşan ABD, 1986 İspanya'da, 1994 Kanada'da, 2010 Türkiye'de ve 2014 İspanya'da kupayı müzesine götürdü. ABD, tarihinde 3 kez gümüş, 4 kez bronz madalya kazandı.
Geride kalan 17 Dünya Şampiyonası'nda SSCB 3 kez, Brezilya 2, Arjantin ve İspanya ise birer kez kupaya uzandı.

İlk şampiyon Arjantin

İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım ilk kupanın sahibi oldu.
Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek, ilk kupayı müzesine götürdü.

İspanya'da yapılan 17. Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 30 Ağustos-14 Eylül 2014 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Sırbistan'ı 129-92 mağlup eden ABD, kupayı 5. kez kazanmayı başardı.
3 ülke üst üste şampiyonluk yaşadı

Dünya Kupası tarihinde üç ülke üst üste şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya 1998 ve 2002, ABD ise 2010 ve 2014 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

 

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