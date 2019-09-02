Scola ve Garino, Arjantin'i sırtladı
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin, B Grubu'ndaki ikinci maçında Nijerya'yı 94-81 yendi ve 2'de 2 yaptı.
Salon: Wuhan Spor Merkezi
Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Takaki Kato (Japonya), Ahmed Ali Yaseen Al-Shuwaili (Irak)
Nijerya: Aminu 3, Nwora 12, Okogie 18, Diogu 8, Uzoh 4, Udoh 3, Iroegbu 10, Metu 9, Okoye 3, Vincent 11, Eric, Zanna
Arjantin: Campazzo 14, Brussino 8, Garino 17, Delia 7, Scola 23, Laprovittola 11, Vildoza 4, Deck 10
1. Periyot: 17-28
Devre: 43-43
3. Periyot: 61-72
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