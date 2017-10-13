İşte, Uğur Meleke'nin Başkent'teki ilk 45 dakikayla ilgili yorumları...

Beşiktaş alışılmış temposunun çok dışında, sorun ne?

Beşiktaş yüzde 67 topa sahip olmuş ama ilk şutunu 23’te, ilk kornerini 35’te atmış. Oysa G.Birliği çok daha az topa sahip olup 6 şut, 3 korner istatistiği yakalamış. Beşiktaş topu geveliyor, özellikle üçüncü bölgeye verimli geçiş sağlanamıyor. Cenk-Negredo çift santrafor olur, bence orada sorun yok. Ama Talisca çizgiyi sevmiyor, orta saha-hücum pas bağlantısına katkısı azalıyor. Gökhan’la Caner’in de ilk 45 itibariyle bu pas bağlantısına katkıları zayıf kaldı.



Gidişat, oyuncu değişikliğiyle mi çözülür?

İlerideki üçlüden, Cenk-Negredo-Talisca’dan birinin çıkıp bir gerçek çizgi oyuncusunun girmesi çare olabilir gibi duruyor. Talisca yerine Quaresma olabilir; ya da Şenol Güneş bu üçlüden hangisini Monaco maçında başlatmayacaksa o sahada 90 dakika kalabilir. Orta saha-hücum bağlantısı arızalı. Tamir gerek.



Gençlerbirliği neyi doğru yaptı, önde olmayı hak etti mi?

Kesinlikle. Çok çabuk hücuma çıkıyorlar. 14’te Oğuzhan’dan kaptıkları topla çıkışları ders gibi. Uğur, Oğuzhan’a 50 metrede nal toplattı. Fiziksel olarak çok iyi durumda gözükmüyor Oğuzhan.