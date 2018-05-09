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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.05.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Arıc: "Antalyaspor ligde kalacak"

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Arıc: "Antalyaspor ligde kalacak"

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla 12. sıraya yükselen Antalyaspor'un basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Antalyaspor kümede kalacak." dedi.

Ligin ilk yarısını 17 puanla 15. sırada tamamlayarak düşme korkusu yaşamaya başlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, devre arasından sonra oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 38 puana ulaştı ve ligden düşme korkusunu büyük oranda atlattı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayati öneme sahip olan Gençlerbirliği maçından üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Rakamsal olarak bakıldığında hala küme düşme risklerinin bulunduğunu dile getiren Arıcı, şöyle konuştu:

"Ligde puan olarak altımızda olan rakiplerimiz herhangi bir şekilde puan kaybettiğinde, düşme korkusunu atlatmış oluyoruz. Medipol Başakşehir maçında en az bir puan alıp rahatlamayı hedefliyoruz. Ama bundan 72 saat öncesine göre çok daha iyi pozisyondayız. Gençlerbirliği galibiyeti hem üç puan açısından hem de ligde kalma mücadelesi verirken, mücadele ettiğimiz takımlardan birisi olan rakibimizi yenme açısından oldukça önemliydi."

Arıcı, ligden düşme korkusuyla çıkılan maçlarda takımda ayrı bir hava olduğunu, şimdiyse korkuyu büyük oranda atlattıkları için takımda rahatlama havasının oluştuğunu aktardı.

Takımlarının Medipol Başakşehir maçında çok daha rahat ve pozitif bir futbol oynayacağını vurgulayan Arıcı, "Takımda moraller çok iyi. Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım ve Salih Dursun dışında eksiğimiz yok. Geçen hafta alınan üç puanın morali, ligde büyük bir ihtimalle kalmanın verdiği rahatlıkla Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde kalacak." şeklinde görüş belirtti.

"Hamza hoca ile planlarımız uzun vadeli"

Takımda sözleşmesi bitmek üzere olan hemen hemen tüm futbolcularla birebir görüşme yaptıklarını, aralarında bir problem gözükmediğini dile getiren Cumhur Arıcı, ligdeki geleceklerinin belirsizliği nedeniyle bir sözleşme imzalamadıklarını işaret etti.

Arıcı, bugünden itibaren hem kendi futbolcuları ile anlaşma imzalama hem de teknik ekibin önerileri doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hamza Hamzaoğlu hoca ile geldiği zamanda altı aylık değil, uzun süreli çalışmak istediğimizi söyledik. Şu anda da kendisiyle 3-4 yıllık, uzun vadeli çalışmak istiyoruz. İnşallah onunla da devam edeceğiz. Şu an her iki taraf açısından bir sorun gözükmüyor. Hamza hocadan çok memnunuz. Gerçekten hem kişilik hem futbol bilgisi hem de uyum açısından çok iyi bir sezon geçiyoruz. Onun da Antalya'da ve Antalyaspor'da mutlu olduğunu düşünüyorum. O da kalmak isteyecektir. Hamza hoca ile planlarımız hep uzun vadeli olacaktır."


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