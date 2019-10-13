Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 64 - OGM Ormanspor: 84

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 64 - OGM Ormanspor: 84
GeriBasketbol Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 64 - OGM Ormanspor: 84
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 13.10.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 64 - OGM Ormanspor: 84

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 64 - OGM Ormanspor: 84

Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 84-64 mağlup etti.

Bu sonuçla OGM Ormanspor ligde ilk galibiyetini aldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk bölümünde hücumda daha iyi organize olan OGM Ormanspor, 6. dakikayı 11-6 önde geçti. Hayes ile üst üste sayılar bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Kloof ve Babic ile cevap veren konuk takım, ilk periyodu 19-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Kikanovic ile pota altını etkili kullanan OGM Ormanspor, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 20-30. Skor üretmekte zorlanan ve oyun kontrolünü kaybeden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında 10-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 17. dakikada 20 sayılık fark elde etti: 20-40. OGM Ormanspor, özellikle boyalı alandan ve hızlı hücumlardan etkili olduğu ilk yarıyı 46-29 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Saffold ile farkı azaltmaya çalışsa da Kikanovic, Babic ve Cevher Özer'in kazandırdığı sayılarla OGM Ormanspor, 25. dakikayı 53-34 önde geçti. Ev sahibi takım, Andrews'ın yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı 13 sayıya çekti: 43-56. Kalan bölümde Warren ve Cevher Özer ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan OGM Ormanspor, son çeyreğe 64-46 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte daha kontrollü bir oyun sergileyen ve farkın kapanmasına izin vermeyen OGM Ormanspor, karşılaşmadan 84-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmada 29 sayı kaydeden ve 14 ribaunt alan OGM Ormansporlu oyuncu Elmedin Kikanovic, alınan galibiyette başrolü üstlendi.

Öte yandan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı'nın başantrenörü Serhat Şehit, itirazları nedeniyle 16. dakikada müsabakanın başhakemi Fatih Arslanoğlu tarafından diskalifiye edildi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi, Hüseyin Çelik

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Andrews 17, Mert Celep 9, Eldridge 1, Saffold 6, Upshaw 8, Deniz Kılıçlı 5, Kaan Sarıaslan, Cengizhan İvedi, Kerem Özkan 9, Arda Erdoğan, Hayes 9

OGM Ormanspor: Babic 8, Warren 10, Cevher Özer 8, Dorukhan Engindeniz 7, Kikanovic 29, Barış Ömer Erlim 2, Caner Ercan 5, Mert Alemdar, Kadir Bayram 2, Tuna Han Dikmen, Kloof 11, Christmas 2

1. Periyot: 13-19

Devre: 29-46

3. Periyot: 46-64

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 64 - OGM Ormanspor: 84
40 milli güreşçi askere gitti
Artistik cimnastikte Ahmet Önder'den gümüş geldi!
Fransa Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı!